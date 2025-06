Avantgardní umění i spirituální zážitek. Sunn O))) navždy změnili tvrdý metal

Dnes se více než v klubech nebo na festivalech pohybují v kontextu uměleckých institucí, jako jsou londýnské koncertní sály Barbican nebo Southbank Centre orientované na soudobou hudbu. A pokud znepokojivý metalový zvuk pronikal v posledních sezonách do oceňovaných filmových soundtracků skladatele Jóhanna Jóhannssona nebo skladatelky Hildur Guðnadóttir, bylo to i jejich přičiněním. „Na kapele samotné se za uplynulá dvě desetiletí změnilo jen velmi málo. Spíše se změnila je obklopující kultura, a do velké míry jejich zásluhou,“ napsal před pár lety o jejich významu v textu pro deník The Guardian hudební publicista John Doran.