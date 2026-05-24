Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Literatura24. 5. 20263 minuty

Meze metody

Jan Němec

Byl mrtvý, ale jedině ona měla právo nechat ho zemřít,“ píše Édouard Louis ve svém novém románu Zhroucení. Ta věta se objevuje na konci prologu a pak ji autor ještě dvakrát zopakuje na dvou bezprostředně následujících prázdných stranách, zřejmě aby zvýšil její účin. „Byl mrtvý…“ – řeč je o Louisově starším bratrovi, který se v osmatřiceti letech upil. „Ale jedině ona měla právo nechat ho zemřít…“ – jejich matka, která rozhodne nechat bratra odpojit od přístrojů. 

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že francouzský spisovatel (1992) věnoval i další svůj text někomu z rodiny. Ve svých vesměs útlých románech probírá rodinné příslušníky jednoho po druhém: tři prózy věnoval sobě (Skoncovat s Eddym B., Dějiny násilí, Jak se stát jiným), dvě matce (Boje a proměny jedné ženy, Monique na útěku), jednu otci (Kdo zabil mého otce) a teď tedy přišel na řadu starší bratr (v zásobě je ještě sestra a mladší bratr).

Psát o bratrovi se Louis rozhodl hned po jeho smrti. Ještě před pohřbem, na který nepřispěl a na který nešel, protože ho neměl rád. Zhroucení tak lze číst i jako pokus o náhražkový rituál: místo pohřební řeči literatura, místo truchlení rozbor. Potíž je v tom, že Louis svého bratra posledních dvacet let moc nevídal. Bratr byl agresivní alkoholik, vedl homofobní řeči, byl to zkrátka někdo jiný.

Jak však psát o někom, koho jsem neznal, o koho jsem se nezajímal a komu jsem se vyhýbal? Nějak to jistě možné je: Zhroucení tvoří výpovědi bratrových partnerek, rozhovory s matkou a hrstka vlastních vzpomínek, ve kterých se mísí odpor se snahou pochopit někoho, komu nejenže se sny nevyplnily, ale kdo je v první řadě ani neměl mít.

