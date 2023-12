Fascinace literaturou

V roce 1968 se toho v Paříži dělo hodně. A jeden ze zapomenutých příběhů té doby se týká malijského spisovatele Yamba Ouologuema a jeho knihy Le devoir de violence (Úloha násilí). Román afrického autora se okamžitě stal senzací. Levicoví intelektuálové a univerzitní studenti zpochybňovali kromě všeho dalšího i kolonialismus a Ouologuem si nebral servítky.

Pustil se do afrických i evropských obchodníků s otroky, do zkorumpovaných malijských úředníků i pochybných antropologů s mocenskými zájmy. Kniha se stala senzací a v revolučním roce obdržela prestižní Renaudotovu cenu. Jenže pak se to pokazilo; revoluce i román. Ukázalo se, že Ouologuem si půjčil celé pasáže z Grahama Greena a dalších autorů. Ze senzace se stal skandál, který autora přivedl až před soud. Ouologuem později opustil Francii i literaturu a už nikdy nic nevydal.