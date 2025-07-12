Agenda7. 12. 20252 minuty
Pět českých zpráv
Turek by ministrem být neměl, myslí si více než polovina Čechů
Nadpoloviční většina Čechů (52 procent) nechce, aby se čestný prezident koaličních Motoristů sobě Filip Turek stal ministrem životního prostředí. Ukázal to čerstvý průzkum společnosti NMS Market Research pro Český rozhlas. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Naopak 30 procent si myslí, že by se ministrem stát měl. Prezident Petr Pavel to však, jak řekl Respektu, považuje za „málo pravděpodobné“.
Zemřel výtvarník a držitel Oscara Theodor Pištěk
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě2 minuty
Impression
Monika Přerostová7. 12. 2025