Pět světových zpráv
EU přitvrzuje proti gigantům
Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování americké společnosti Meta Platforms kvůli zavedení funkcí umělé inteligence do komunikační aplikace WhatsApp a možnému omezování konkurence. Šéfka antimonopolního úřadu EU Teresa Ribera uvedla, že cílem kroku je zabránit dominantním firmám ve „zneužívání jejich moci k vytlačování inovativních konkurentů“. Dodala, že mohou být zavedena prozatímní opatření. Jde o nejnovější opatření regulačních orgánů Unie proti velkým technologickým firmám, jako jsou Amazon a Google společnosti Alphabet, a to v rámci snahy omezit rostoucí vliv technologických společností.
NYT versus Pentagon
Deník The New York Times podal žalobu na Pentagon. Americké ministerstvo obrany podle listu porušilo ústavní práva jeho novinářů zavedením nových omezení pro tisk ohledně informování o armádě Spojených států. Opatření Pentagonu je podle The New York Times v rozporu s právem na svobodu projevu a tisku, které garantuje první dodatek americké ústavy.
