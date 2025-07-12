Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Meteorologové upozornili občany, že i když byl letošní listopad teplotně normální, přesto se kvůli globálnímu vývoji stal nejchladnějším listopadem za poslední desetiletí. Ve věku 100 let zemřel v pražském Domově Vlčí mák válečný veterán a partyzánský bojovník proti nacistům Augustín Valko. Záchranná stanice v Bartošovicích zahájila budování nových výběhů pro zraněné vlky či losy. Na římse městské knihovny v Chrudimi byla slavnostně odhalena socha čerta umístěná sem radnicí jako ozvláštnění ulice a lákadlo pro turisty. Byla to návštěva plná energie a vítali nás jako navrátilé bratry, popsal poslanec ANO Radek Vondráček svůj dojem z cesty české parlamentní delegace na Slovensko, na kterou z rozhodnutí předsedy sněmovny Tomia Okamury jeli jenom reprezentanti hnutí SPD, ANO a Motoristů sobě. Ak si myslim o nejakom národe, že to je skoro národ vyvolených, velkých vedcov, otvorených hlav a velikánských osobností, tak sú to Česi – historicky aj momentálně, – ale ta svoloč, ktorá vyliezla z análu lietadla na bratislavskej Ivanke, to nemá s tou českou náturou, múdrosťou a invenciou spoločné nič, to sú fašizoidné exkrementy a najnižše pudy, ktoré tu chodili po červenom koberci, popsal svůj pohled na Okamurovu delegaci na síti X slovenský spisovatel Ľubo Dobrovoda. Po prozkoumání dat vyslaných k Zemi evropskou sondou Cassini vyšlo najevo, že Saturnův měsíc Enceladus chrlí do okolí komplexní organické molekuly, a vědci to označili za „jasné znamení složitých chemických reakcí v jeho nitru, které vedou k ještě složitějším molekulám, potenciálně biologicky relevantním“. Pietní tabule čtyř českých dobrovolníků padlých v boji proti ruským agresorům na východě Ukrajiny umístila v centru Zlína místní iniciativa Vlny solidarity; její organizátoři uvedli, že ke jménům Karla Kučery, Martina Krejčího, Michala Janíka a Tomáše Zavázala přibydou v nejbližší době nejméně dvě další – Vladimíra Přibyla a Jiřího Kotrly. Není to nic nového, je to klasická ruská silácká rétorika, kterou slyšíme již řadu let a která se snaží bojechtivost přesunout do bot Evropské unie, což je samozřejmě nesmysl; - - kdyby to nebyl nesmysl, tak se dnes členové NATO nebudou předhánět v tom, kdo konečně splní ta povinná dvě procenta zbrojních výdajů na obranu, což je myslím nejlepší důkaz toho, že Evropa žádnou bojechtivostí nehoří, ba naopak, komentovala vrchní ředitelka bezpečnostní sekce ministerstva zahraničí Veronika Stromšíková prohlášení ruského vůdce Vladimira Putina, že „Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud Evropané válku začnou, Rusko je připraveno bojovat“. Supermarket Albert zaplatil pokutu 265 tisíc korun udělenou Českou obchodní inspekcí za klamání spotřebitelů vyhlašováním falešných „slev“. Andrej Babiš oznámil, že se po dohodě s prezidentem Petrem Pavlem zcela vzdává firmy Agrofert, nebude s ní mít už nic společného až do smrti, kdy celé jeho chemicko-potravinářské impérium zdědí jeho děti. Na tom jinak pozitivním prohlášení mi chybí dvě věci: pan Babiš neřekl, kdy se Agrofertu vzdá, a ani nenaznačil, jak bude fond pro uložení firmy vypadat; jestli to nemá už připravené, tak to může trvat velmi dlouho, komentoval Babišovo oznámení pro server Novinky.cz prezident Komory auditorů Ladislav Mejzlík. V křoví u Boršova nad Vltavou nalezl náhodný kolemjdoucí pohozené tělo dvoumetrového hroznýše královského bez známek života.
