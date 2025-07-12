Dokument týdne: Evropští barbaři budou bez naší stopy jezdit brzo na koních. Pan nikdo proti putinovi ukazuje, jak se ničí jedna generace dětí
Nestává se často, aby poměrně malá země výrazně promluvila do světového dění. Jednou z takových výjimek byla takzvaná muniční iniciativa, kdy Česko díky výjimečnému nasazení konkrétních lidí sehrálo významnou roli v zbrojní pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Do zákulisí této mise nabízí unikátní vhled kniha České zbraně pro Ukrajinu, kterou napsali jsou redaktoři Respektu Ondřej Kundra a Tomáš Brolík. Vypráví dramatický příběh včetně neznámých detailů a celý obraz doplňuje reportážní svědectví obou autorů z napadené země. Knihu, z níž pochází následující ukázka, si můžete spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media můžete zakoupit v našem e-shopu.
„Války nevyhrávají generálové, ale učitelé,“ pronáší z obrazovky Vladimir Putin. Proslov běží i na základní škole v uralském městě Karabaš, o němž svět možná ví jen to, že kvůli průmyslu zabývajícímu se těžbou a zpracováním mědi patří k místům s nejvíce znečištěným ovzduším na Zemi. Putinův proslov shrnuje podstatu jeho nové „vlastenecké politiky vzdělávání“. Vítězství na Ukrajině a klid na domácí frontě má zajistit indoktrinace školáků prostřednictvím vojenské výuky, která z rozvrhů vytlačí skutečné učivo. Známka z literatury se dává za dopis vojákům na frontu. Hodiny ekonomie nahradily lži o tom, že bez ruské ropy budou Evropané brzy jezdit zase jako barbaři na koních. Místo tělocviku je tu hod granátem. Hostující wagnerovci po třídě nechávají kolovat minu a samopaly. Cílem je v dětech „vybudovat morální kvality potřebné pro výkon vojenské služby“. Na oplátku je čeká věčná sláva jména vytesaného na pomníku padlých za matičku Rus.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu