Jozef Síkela: Český původ je v konfliktních situacích výhodou
S českým eurokomisařem o přípravách na jednání se světovými státníky, neférové soutěži s Čínou a o tom, proč je úspěch Afriky i v evropském zájmu
Přesně před rokem jste se stal evropským komisařem, máte na starost mezinárodní partnerství, tedy vztahy s Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou. Navštívil jste desítky zemí, ve kterých jste předtím nebyl. Co v nich bylo jiné, než jste očekával?
Každá cesta s sebou nese spoustu překvapení, jsou to teritoria, kde musíte být organizačně velmi pružní… Ale pokud jde o tamní státní správu, třeba ministry, tak mě velmi často překvapuje jejich odbornost. Vypracovali se, navštěvovali prestižní univerzity. Setkáte se s vědomostmi a kvalitou, která třeba v našem středoevropském regionu není vždy obvyklá.
Cesty jsou krátké, ubytovaný býváte v drahých hotelech, setkáváte se s místní elitou. Dokážete poznat víc než fasádu navštívených zemí?
Vždycky se snažím vyjet z hlavního města, vidět projekty v terénu. Třeba v září v Namibii. Jedna věc je projít se na promenádě ve Walvis Bay, kde to večer vypadá jako v africkém Saint-Tropez, a dát si tam řízek a pivo v hospodě německého stylu, kterou vlastní místní oligarcha. Ale podíval jsem se i na naše projekty na výrobu vodíku uprostřed namibijské pouště i do místních slumů, kam dodáváme solární elektrárny. Spolehlivý přístup k elektřině totiž v zemi nemá asi čtyřicet procent obyvatel.
