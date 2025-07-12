Trump buduje novou americkou aristokracii
Populisté nesnášejí vládu expertů. Nahrazují ji něčím horším
Jedním z rozdílů mezi prvním a druhým funkčním obdobím Donalda Trumpa je jeho frontální útok na odborníky. Viceprezident J. D. Vance nás nabádá, abychom důvěřovali spíš svému zdravému rozumu než názorům „expertů“. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. postupuje v rozporu s názory lékařské obce v takových věcech, jako jsou vakcíny. Generální prokurátorka Pam Bondi vyhazuje z ministerstva spravedlnosti úředníky, kteří profesionalitu upřednostňují před loajalitou. Stephen Miller vyhlásil válku nevládním organizacím. Je to součást americké kulturní revoluce, která má za cíl znevěrohodnit elity, které podle nich Americe vládnou.
Je pravda, že v posledních desetiletích se v USA zrodila meritokracie (s tituly z prestižních univerzit Ivy League), která začala dominovat v byznysu, vládě, médiích a kultuře. A je též pravda, že meritokracie se může proměnit ve skupinu samolibých technokratů, kteří ztratili kontakt se společností, z níž vzešli.
Než se však přidáme k naštvanému davu, mějme na paměti, že historicky vzato je vzestup elity založený na zásluhách posun tím správným směrem. Co jsme měli předtím? Síť starých kamarádů a známých, ve které vám správné příjmení, vyznání, ta správná střední škola či klub zajistily cestu na vrchol. Meritokracie, jakkoli je nedokonalá, otevřela spoustu dveří. Lidé v ní stoupají na základě svých schopností a prospěchu, a do establishmentu dostala katolíky, Židy, Asiaty a Afroameričany. Upřednostňovala kompetence před původem a práci před dědictvím.
Problémy meritokracie je nejlepší řešit tak, že zajistíme kvalitní vzdělání co největšímu počtu lidí a odstraníme výjimky z přijímacích zkoušek založené na rodinných zásluhách nebo rasových kvótách. Pomohlo by přísnější hodnocení i to, kdybychom si znovu začali vážit tzv. měkkých dovedností. Jinými slovy, klást větší důraz na skutečné zásluhy a reálnou snahu, a zajistit tak, aby každý měl pokud možno stejnou šanci se vyšvihnout.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu