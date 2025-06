Vyhrál jsem v genetické loterii, ale k romství se nehlásil. Pak mi pomohlo prorazit

Moje zkušenost. Jsem mladý a nechci psát o něčem, co neznám. Chci čerpat ze svých zkušeností a pocitů, mám tedy na vybranou buď dětství, nebo dospívání. Sedí mi čerpat ze života a primárně ze svých pocitů. Přestože je hrdina poloviční Rom, není to nějaká sonda do romské komunity. Chtěl jsem popsat spíše pocity, kdy je člověk sám, nepatří nikam a vlastně to ani není na škodu.