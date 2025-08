Svobodná cesta Kláry Kolouchové. Hodnotu života nelze měřit mírou bezpečí

Smrt horolezkyně Kláry Kolouchové na Nanga Parbat mě naplnila hlubokým smutkem. Odešla žena, jež mě – aniž by to tušila – dlouhodobě inspirovala. Ač jsme se osobně neznaly, její život i smrt pro mě představují víc než jen sportovní výkon nebo osobní drama. Byla to osobnost, která svou mimořádnou energií a vnitřní silou zvyšovala kolektivní úroveň vědomí. Připomínala, že i v naší době lze žít naplno, odvážně a s vědomím vnitřní suverenity. A právě tato suverenita je podle mě klíčem k tomu, proč její smrt vyvolala tolik emocí – a proč tyto emoce byly tak protikladné.