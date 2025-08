Jak se znovu nestat normalizační hvězdou. Hradiště nachází ve filmech nové významy

Letos ji například počtvrté v řadě navštívil ministr kultury Martin Baxa (ODS), který ve stanu Respektu bilancoval svůj končící čtyřletý mandát. V debatě o jeho případném nástupci či nástupkyni prohlásil, že ať už to bude kdokoli, nemusíme se bát, že by česká kultura následovala aktuální slovenský scénář. Tedy že by nová politická garnitura u nás šmahem likvidovala svobodné umění a chtěla si z něj udělat slouhu. Platí to podle něj i pro veřejnoprávní média: máme prý dostatečně nastavená zákonná opatření, díky nimž mohou utahování politických šroubů vzdorovat.