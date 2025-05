Jsme tým Amerika. Ale nevíme, jestli by nás osvobodila i dnes  

V jednom z nastartovaných džípů sedí Jiří Bozděch, ramenatý muž na prahu osmdesátky, který se květnových jízd účastní už 33 let. Původním povoláním stavební technik pochází z Prahy a k akci, která vznikla po listopadu 1989, ho kdysi přivedl kamarád. Zatímco dnes má celá čtyřdenní jízda pevně daný itinerář domluvený s obcemi, na začátku devadesátých let šlo o ryze spontánní akci. „Bylo to nové, lidi do toho byli nadšení a postupně jich přibývalo. Tenkrát jsme vezli i Havlíka,“ vzpomíná Bozděch na setkání s prvním porevolučním prezidentem.