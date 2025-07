Na poslední šichtě v posledním uhelném dole. Sfárali jsme za horníky, kteří se loučí s milovanou prací

„Strašně mě to mrzí,“ říká Buday, osmatřicetiletý rodák z nedalekého Rychvaldu. Pochází z hornické rodiny, v dolech pracovali jeho dva starší bratři a ani on nikdy neuvažoval, že by šel jinam. „Přišel jsem sem už v osmnácti hned po vyučení, ale předák mi řekl, že ještě nejsem vybouřený. Tak jsem šel na tři roky dělat svářeče a až pak se vrátil,“ vzpomíná Buday. Už tady zůstal, na šachtě pracuje celý svůj dospělý život.