Jak ujít sto kilometrů?

Stokilometrových pochodů a běhů se v Česku koná celá řada a každý rok je absolvují tisíce lidí. Někteří z hecu, aby si otestovali, zda to dokážou, jiní opakovaně, protože v tom našli neodolatelné zalíbení. Ujít na jeden zátah takovou vzdálenost se může nezasvěcenému smrtelníkovi jevit jako výkon, který zvládnou jen trénovaní sportovci. Podle zkušených „stovkařů“ to však zas tak náročné není. Kdo to chce zkusit, rozhodně by ale neměl vyrážet jen tak „z gauče“. Jak se tedy připravit na svou první stovku?