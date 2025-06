Dnes si, milé děti, probereme názory viceprezidenta J. D. Vance

Třiadvacet chlapců a dívek ve věku kolem sedmnácti let sedí ve školních lavicích s pohledy upřenými do mobilů. Vyplňují on-line dotazník, v němž zaškrtávají odpovědi vyjadřující jejich postoje. Na konci se dozvědí, jak se umístili na politické mapě – tedy zda jsou konzervativní, liberální, pravicoví, nebo spíše doleva. Jsme na ostravském gymnáziu Hladnov, kde právě probíhá hodina základů společenských věd, zkráceně ZSV, a protože se blíží parlamentní volby, učitelka Irena Eibenová se rozhodla nechat žáky 2.C přemýšlet o své politické orientaci. Aby se při vyplňování mohli rozhodnout, co si myslí o složitých pojmech jako libertariánství či protekcionismus, mohou využít papíry s nápovědou, které Eibenová vytvořila s pomocí umělé inteligence. Případně se obrátit na učitelku či na mě, který jako novinář výuce přihlížím.