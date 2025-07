V Indii na ulici opravuje boty, v Praze teď vystavuje obrazy

Přesně to udělal provozovatel a kurátor galerie Art brut Praha Vladimír Drábek. Na konci letošní zimy se vydal do osmého největšího indického města Puné. Kashinatha Chawana tu našel na jedné z ulic šestimilionové aglomerace a výsledkem je výstava Živé vize z prachu ulice, která trvá do 6. září.