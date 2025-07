Pohodlí, které ničí veřejný prostor. Česká města začala bojovat s výdejními boxy: pozdě, ale přece

Jsou praktické, šetří čas a mají otevřeno 24 hodin denně. Výdejní boxy na balíky v posledních pár letech doslova zaplavily Česko. Po celé republice jich je dnes víc než 12,5 tisíce a to, jak si je Češi a Češky oblíbili, ukázal květnový průzkum společnosti Nielsen Admosphere: doručení do výdejního boxu preferuje až 72 procent zákazníků e-shopů. „Lidé si v květnu nechali poslat do Z-BOXů skoro dvakrát víc zásilek než ve stejném měsíci loni,“ potvrzuje Ondřej Luštinec, šéf komunikace společnosti Packeta, jejíž součástí je česká Zásilkovna. Ta je se svými pěti a půl tisíci boxů jejich vůbec největším provozovatelem v zemi.