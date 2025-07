Respekt/Despekt

respekt Šance pro železniční most?

Dlouhodobý nesouhlas s bouráním železničního mostu na pražské Výtoni snad přinese početným zastáncům ponechání této technické památky ovoce: výbor UNESCO doporučil Praze most zachovat. Iniciativa Nebourat.cz se proto dopisem obrátila na premiéra Fialu – ministr dopravy Kupka by měl o osudu mostu rozhodnout do voleb.