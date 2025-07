Jak se hraje extinkcie

Podobenství o rozsévači Octavie E. Butler bylo v době prvního vydání kritizováno, že není dost science fiction. Dnes je děsivě realistickou zprávou o rozvratu společnosti, který následuje po ztrátě klimatických jistot, a zapadá do výstřelků Trumpovy druhé administrativy. Podobně nežádané aktualizace se už v souvislosti s Trumpovým prvním prezidentstvím dočkal román Margaret Atwood Příběh služebnice z roku 1985. Pro kanadskou autorku to přitom nebyl poslední sci-fi výlet. Gazela a Chřástal z roku 2003 sice stojí ve stínu knihy o klerofašistickém režimu, ale zaslouží si stejnou pozornost. A to nejen pro potměšilost, s níž nakládá s oblíbenými sci-fi motivy, byť dle svých slov žánrovou literaturu nepíše. Kniha se dočkala nominace na Man Bookerovu cenu a nyní vychází česky v novém překladu a v časech, kdy autorka zažívá na našem trhu malý revival.