Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Tým českých hasičů a záchranářských psů ukončil pátrací misi po obětech bleskových záplav v Texasu a vrátil se do vlasti. Na pražské Klamovce se konalo poslední rozloučení s Karlem Malíkem. Posunul bych to na 85, korigoval v rozhovoru pro Český rozhlas známý horolezec a první tuzemský absolvent výstupu na všech 14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku Radek Jaroš (61) svá někdejší slova: Za ideální smrt považuji dostat v 75 letech v severní stěně Eigeru kamenem do hlavy. Rusové opět udeřili raketami na velká ukrajinská města, celá Ukrajina čelila stovkám dronů. Noviny oznámily, že kvůli zhoršujícím se vztahům s Ruskem a důrazu na odstrašení převezly Spojené státy několik termonukleárních gravitačních bomb B61-12 opět do Británie na leteckou základnu Lakenheath, kde byly atomové bomby rozmístěny během studené války, ale na počátku tisíciletí je Evropané v rámci tehdejšího mírového odzbrojování kontinentu nechali odvézt do skladů v USA. Nynější situace nám nedává moc času, budeme potřebovat každý kus vybavení, výstroje a munice, abychom byli připravení, citovala média slova nového vrchního velitele sil NATO v Evropě generála Alexuse Grynkewiche, že se Západ musí připravit na možný koordinovaný útok Číny na Tchaj-wan a Ruska na Evropu, přičemž „rokem možné krize by mohl být rok 2027“. Prezident republiky Petr Pavel podepsal novelu stavící mimo zákon založení, podporu či propagaci nacistického, komunistického či jiného hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, a odjel na návštěvu Japonska. Média přinesla zprávu, že letos 19. září v deset hodin dopoledne bude v přímém přenosu veřejnoprávních masmédií rozpečetěna obálka s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Její objev jsme tady očekávali pět let, přivítal expert na invazivní druhy z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu Kamil Holý objev zde dosud neznámé a oproti zdejším druhům dvojnásobně velké včely Megachile sculpturalis, která vlivem globálního oteplování právě doputovala z Asie na jižní Moravu a podle prvního zachycení na kvetoucím jerlínu japonském dostala provizorní české jméno čalounice jerlínová. Kvůli předvolebním billboardům hnutí SPD zobrazujícím lidi černé pleti jako šílence posedlé myšlenkou vraždit zdejší usedlé domorodé obyvatelstvo navrhla policie státnímu zastupitelství obžalovat předsedu Tomia Okamuru a celou jeho partaj z šíření rasové nenávisti. Kvůli pokročilé demenci a neschopnosti pochopit účel trestního řízení zastavil Obvodní soud pro Prahu 1 proces s někdejším zástupcem náčelníka komunistické pohraniční stráže Janem Muzikářem, jehož žalobci viní z velitelského podílu na vraždách a zraněních lidí snažících se za komunistického režimu o přechod státní hranice na svobodu. Desítky příznivců obžalovaných znemožnily křikem a výhrůžkami Městskému soudu v Praze zahájit projednávání kauzy Čecha bojujícího v ruské okupační armádě na Donbasu a dalších pěti členů organizace Českoslovenští vojáci v záloze pro mír, kteří jsou všichni obžalováni mimo jiné z podpory terorismu. Takový zájem jsme nečekali, vysvětlila soudkyně Jarmila Pavlátová, proč v budově nebylo dost personálu schopného zajistit proti rozzuřené bojůvce pořádek a bezpečnost. Noviny informovaly o závěrech mezinárodní skupiny vědců, podle níž se vesmír bude rozpínat ještě sedm miliard let a pak se postupně zhroutí zpět do jednoho bodu a ve „velkém křachu“ zanikne.