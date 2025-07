Zelenskyj zaútočil na protikorupční policisty a lidé v ulicích mu řekli razantně ne 

To, co mnozí interpretovali jako sešup ukrajinské politiky do temných korupčních časů minulosti, tak lze nahlédnout i složitější optikou: ukrajinská společnost nechce vzdorovat jen vnějšímu nepříteli, ale je rozhodnutá za cenu ztráty života bránit se i vůči jakýmkoli domácím pokusům připravit ji o to nejcennější, co ji odlišuje od Ruska – posilování právního státu, kdy si jsou všichni lidé rovni před zákonem, i kdyby třeba zrovna seděli ve vládě a byli přáteli prezidenta.