Jeden den survivorem

Takhle brzy nevstávám ani do práce. Sluneční paprsky prokukují škvírou mezi plachtou týpí a holou zemí. Vylézám ze spacáku. Tábor ještě spí. Nakouknu do kamen. Ani dneska poslední noční hlídka nerozdělala oheň. Cestou na latrínu odtrhnu kus kůry z padlého březového kmenu, naštípu pár třísek a již zručně (první den mi to moc nešlo) zapaluji oheň v kamnech. Dolévám vodu do brutaru. Tak za hodinu by se mohla začít vařit. Mám čas na ranní hygienu a procházku ranní rosou po louce. Není to bezcílné bloumání, jdu na jistotu – už vím, v kterých místech roste mateřídouška. Z ní je totiž výborný čaj, o mnoho lepší než ten levný ovocný z Makra, který mám dle pokynu dětem vařit. Uvařím oba.