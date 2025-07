Album týdne: Tyler, The Creator, nás vyzývá, abychom alespoň na koncertech přestali ťukat do mobilů

I když má krátké, sotva půlhodinové album veskrze pozitivní nádech, sem tam se do něj vkrádají pochybnosti, jestli je rapper schopný plně se odevzdat ve vztazích. „Mami, jsem milionář, ale připadám si jak vandrák. Můžu si koupit galaxii, ale nemůžu si dovolit hledat lásku,“ zpívá ve finální skladbě Tell Me What It Is. Přestože to je na rapperovy poměry vlastně méně ambiciózní album sázející především na nakažlivou chytlavost, otázka, kterou si klade, je velká. Co by to znamenalo žít a tančit, kdyby se u toho na nás nikdo nedíval?