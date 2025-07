Motoristé dnes prosí o pomoc nedávno zrazené partnery

Motoristé sobě zažívají pozoruhodný propad. Před rokem se o nich mluvilo jako o nových hvězdách české politiky, dnes to vypadá, že na co sáhnou, to pokazí. Voličská podpora spadla z nadějných dvojciferných čísel strmě dolů a aktuálně se drží pod pětiprocentní laťkou vstupu do sněmovny. Pokud si dnes čtenář zpravodajství s něčím spojí Motoristy, pak to jsou zejména kauzy čestného prezidenta partaje Filipa Turka.