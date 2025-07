Máme mít copyright na svou tvář?

Rázným slovům navzdory je jasné, že možnosti jsou omezené. Ambicí je ochránit občany před něčím, co se dít rozhodně může, ale zatím se to příliš neděje – před takzvanými deepfakes. Jedná se o velmi realistické fotky, videa nebo hlasové nahrávky, které s realitou nemají nic společného a vytvořila je umělá inteligence. A osoba, kterou zachycují, o tom nemusí vůbec vědět. Nyní taková videa zatím na internetu kolují hlavně pro pobavení nebo naznačení možností budoucnosti. Objevují se ale i pokusy o podvod nebo snahy zdiskreditovat například politiky před volbami. Dánská vláda se situaci rozhodla řešit ještě dřív, než dojde k opravdovým problémům, a v zákoně chce všem občanům dát právo na jejich vlastní podobu – obličej, hlas i tělo. Kdyby někdo vytvořil video bez jejich vědomí, porušil by tím jejich autorské právo a oni by mohli žádat například provozovatele sociálních sítí, aby video okamžitě smazali. Pokud by tak neučinili, hrozila by jim pokuta.