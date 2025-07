Ranní postřeh Evy Lehečkové: Taková letní otázka - co když Ukrajina doopravdy prohraje?

Po tom, co jsem v květnu absolvovala ve Varšavě konferenci vybraných evropských univerzit o tom, jaká by mohla být v budoucnu společensky relevantní podoba ukrajinských studií v Evropě, zejména v optimistické vizi poválečné obnovy Ukrajiny, mi v mysli tento týden nejvíce hlubokých kruhů rozvířila otázka mého kolegy Radomyra Mokryka A co když Ukrajina opravdu prohraje? Co bude pak? Nechci s tou otázkou být ani minutu, stahuje mě ve všech významech toho slova. Ale jenom teď na ni mám dost času na to, abych mě mohla někam dovést.