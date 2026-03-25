Martin M. Šimečka: Od Babiše či Fica neočekávejme řešení na zlepšení života
Dokonce ani jejich vlastních voličů, protože ta by je mohla uspokojit a oslabit tak jejich hněv, díky kterému vítězí ve volbách
V Praze přišlo v sobotu demonstrovat proti vládě Andreje Babiše zhruba čtvrt milionu lidí. Záběry z davu ukazovaly rozesmáté lidi, a kdybych se na tu demonstraci díval bez zvuku, viděl bych masovou oslavu radosti ze života.
Na Letné se sešli lidé, kteří se sice zlobí na Babišovu vládu, ale zlobí se proto, že Babiš jim chce tu radost ze života vzít.
Mě ta demonstrace potěšila, stejně jako – byť méně masové – protesty na Slovensku. Jejich hybnou silou je sice hněv, ale ten je oprávněný, protože je namířený proti útlaku. Má tedy pozitivní cíl.
Představuji si však, jak je vnímají Babišovi nebo Ficovi voliči. Obávám se, že pohled na ty davy je nepřinutí zamyslet se nad sebou samými, jestli se náhodou nemýlí, když tolik lidí aktivně vyjadřuje úplně jiné názory, než jsou ty jejich.
