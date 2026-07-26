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Respekt • Despekt26. 7. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Z útulku na misi

Šestiletá border kolie Susi přišla do tachovského psího útulku U Šmudliny poté, co prožila dost ošklivé zacházení u svých majitelů. Tam si ji vyhlédl záchranář Hasičského záchranného sboru ČR Jiří Foist a adoptoval ji. Susi prošla náročným výcvikem záchranářského psa a spolu s Jiřím Foistem byli členy mise ve Venezuele po ničivém zemětřesení.

despekt

Zlaté zastupitelské ručičky

Dvě lavičky na frekventovaném místě pražského Barrandova zasáhlo kutilství místních zastupitelů Milana Vrkoče a Svatopluka Bartoně (SEN 21).  Opatřili je kovovým madlem uprostřed a jakousi tyčí, jež má znemožnit, aby si na ně někdo lehl. Místo řešení problematiky lidí bez domova se tak vydali cestou, kdy problém jen posouvají jinam. 
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