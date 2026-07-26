Proč jsou Slováci tak vtipní?
Politická satira udržuje půlku národa v naději, že tenhle Ficův Ťažký týždeň jednou skončí
„Kdo je ze Slovenska, ať zvedne ruku!“ říká Jakub Gulík z pódia v pražském kině Lucerna. „Tady, jó!“ ozve se hlasitě z vyprodaného sálu. „Říkal jsem, zvedněte ruce, ale místo toho jste začali křičet. Slováci, vítám vás!“ odpovídá Gulík. Je to ten večer naposledy, co si zřejmě nejznámější současný slovenský satirik utahuje ze shromážděných. Pak už podle očekávání míří vtipy na současnou vládu v Bratislavě. A aby to hostitelům nebylo líto, občas i na českého premiéra Babiše a spol.
Z koho si utahuje Zomri, ten to ve slovenské politice někam dotáhl.
On-line satirická show Ťažký týždeň na konci června už tradičně vyrazila za živým publikem. Jednou ze zastávek je i Praha – podle oficiálních čísel patnácté nejlidnatější slovenské město, ve skutečnosti je nejspíš v žebříčku ještě výš. Největší hvězdy slovenské politické satiry přilákaly hodně Čechů, ale jejich krajanů je v sále většina. „Nemohla jsem si je nechat ujít, když jsou tady. Sleduji je pravidelně, vlastně trochu místo zpráv,“ říká pětatřicetiletá Romana Hanzlová, která žije v Praze pět let. „Je to zábava. A je dobré občas jít na místo, kde si ostatní myslí podobné věci jako já. Je to trochu terapie.“
Show má podobu osvědčenou ze světa. Moderátor v obleku sedí za stolem a skrze bonmoty a komentáře popisuje aktuální politiku, za ním běží sestříhané záběry z tiskovek a zpravodajství. Za necelou půlhodinu probere dvě nebo tři témata, kterými země zrovna žije. Živé vystoupení v Lucerně je delší. Po něm následuje rozhovor s moderátorem Václavem Moravcem. Ale hlavní atrakcí jsou Gulíkovy slovní skeče.
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