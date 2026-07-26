Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Přišlo plné léto a s ním i pravidelná sezonní zpráva, že na jihu Čech byla občany zahlédnuta velká černá šelma, zřejmě puma. Devadesáté páté narozeniny oslavil Jan Zeno Dus. EU přijala 21. balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, ve kterém prodloužila stávající cenový strop na ruskou ropu o dalších 12 měsíců a zákazem transakcí v kryptoměnách zasáhla ruský finanční sektor. My vydržíme. Moskva padne. Krym obnovíme, citovaly noviny slova, kterými velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi doprovodil úspěšné útoky svých týmů na ruské válečné cíle v Azovském moři a na Krymu. Do ostravské katedrály Božského Spasitele začala varhanářská dílna Dlabal-Mettler z Bílska navážet zbrusu nové píšťaly budoucích špičkových varhan. Pětice odborových organizací sdružujících zaměstnance Letiště Václava Havla v Praze vyhlásila stávkovou pohotovost na protest proti rozhodnutí vlády postavit do čela tohoto fungujícího a prosperujícího podniku manažera Radomíra Lašáka, jehož někdejší tříleté šéfování Českým aeroliniím je všeobecně považováno za příčinu toho, proč se společnost dostala do obřích finančních problémů a později zanikla. Jsme svědky toho, že se významně otevírají stavidla propojení byznysu s politikou, komentoval politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Malý sadu zákonů – například o předkupním právu velkých nájemců na zemědělskou půdu nebo daňové zvýhodnění některých zdravotních programů – připravovaných vládou a vládními poslanci tak, aby přinesly co největší profit firmám z podnikatelského impéria šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem Babišova Agrofertu, protože odmítly jeho předchozí výzvu k dobrovolnému vrácení dotací, které v letech 2017–2021 získaly od tehdejší Babišovy vlády v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Prezident republiky Petr Pavel vetoval zákon o veřejných rozpočtech, kterým si chce kabinet Andreje Babiše otevřít cestu ke snadnějšímu zadlužování; vláda vzápětí oznámila, že prezidentské veto nevyslyší, nýbrž okamžitě přehlasuje. Oni se samozřejmě pokouší ten Titanic vychýlit tak, aby šel víc kolmo na ledovec, ale úplně jim to nejde, protože jim pro to chybí a budou chybět zdroje, komentoval snahu vlády rozvolnit pravidla a kvůli snaze naplnit tužby svých voličů zadlužit Česko nad únosnou mez někdejší premiér Mirek Topolánek. V Praze se náhle zřítila obří betonová socha Rovnováhy a zasypala silnici na Barrandovský most. Kvůli zneužití svého vyhledávače k upřednostňování nabídky vlastních služeb a k potlačování šance uživatelů najít jiné, často výhodnější nabídky vyměřila Evropská komise americké internetové společnosti Google pokutu ve výši 890 milionů eur. Deštivé počasí pomohlo doplnit vláhu v horní vrstvě půdy, ale hydrometeorologové varovali, že ve větších hloubkách půda zůstává dál výrazně suchá, přičemž do budoucna se navíc nečekají žádné deště. Zemřel Pavel Jungwirth. Média přinesla zprávu, že vědci poprvé objevili ve vesmíru skalnatou planetu obíhající v obyvatelné zóně kolem jiné hvězdy a s atmosférou podobnou Zemi; 48 světelných let vzdálené těleso LHS 1140 bylo proto vyhlášeno za „prozatím nejsilnější“ důkaz, že mimo naši sluneční soustavu by mohly existovat světy s podmínkami schopnými podporovat nám známý život. Po studené vlně přišlo oteplení.
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