Násilná a podivná 70. léta: Koexistenci ABBA a Boba Marleyho nelze smysluplně vysvětlit

Sedmdesátá léta jsou nesporně hodně výrazná, ale špatně uchopitelná. Už při pohledu na módu je patrný takový exces - kalhoty do zvonu, pletené vesty a pánské boty na vysokých podpadcích. Je v tom jistá pompéznost. Ale narozdíl od 60. let tam nejsou zřetelně komunikující znaky, které by do sebe krásně zapadaly... Dlouhotrvající emoce a propojené hodnoty vystřídalo v 70. letech těkání mezi různými pocity, kdy člověk vlastně neví, co je dobré a co zlé. Tradiční kategorizace, které dlouho fungovaly i v popkultuře se najednou začnou vytrácet," popisuje literární historik Petr A. Bílek období mimo jiné poznamenané ropnými šoky nebo nárůstem politického násilí. Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastové série Týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.