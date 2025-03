Čas na Dickense, Dumase, Coopera i paniku z četby žen. Jak z průmyslové revoluce povstala popkultura

Ještě na sklonku 18. století vycházelo ve Velké Británii zhruba sto knih ročně. O sto let později už jich vydavatelství ve Spojeném království chrlila na šest tisíc za rok. Pod tlakem industrializace se společnosti na Západě měnily k nepoznání. Patřilo k tomu také rozšíření nového typu čtení a populární literatury oslovující všechny společenské vrstvy. Čím se vyznačuje popkulturní konzumace děl? Jaké nové žánry a postupy ranná populární kultura objevila? Jak se měnila role autorů i funkce uměleckých děl? A jak to vše souviselo s proměnou života, práce, médií, stěhováním lidí do měst, novými technologiemi i změnou ve vnímání času? Nejen o tom mluví literární historik Petr A. Bílek se Štěpánem Sedláčkem v úvodním díle nové podcastové série Týdeníku Respekt.