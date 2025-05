Asociální a postmoderní 80. léta: Tady a teď ve stínu velkého herce a železné lady

Na jedné straně stál velký herec a železná lady. A na té druhé byli lidé a jejich upatlané každodenní životy, které se převádějí na materiální otázky a na to, co si můžou dovolit tady a teď... Televize v této době dosahuje svého vrcholu a stává se dominantním médiem. Uvádí se, že v polovině 80. let už měla 70 procent amerických domácností kabelovou televizi. S tím byl spojený odklon od mainstreamového vysílání, které se snaží oslovit celou rodinu, k dílčím specifickým publikům," popisuje literární historik některé z rysů osmdesátých let minulého století. Jak se tahle doba ve znamení nového konzervatismu v politice nebo nástupu videoklipů a MTV projevila také v seriálech, akčních filmech nebo sci-fi? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastové série Týdeníku Respekt.