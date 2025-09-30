0:00
30. 9. 2025

Když Frankenstein potká Babičku a Superman Ferdu Mravence. Co patří do popkulturního kánonu?

Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem #10 o vlivu a postavení, které získala populární kultura za posledních dvě stě let, nevlivnějších bytostech, které nikdy nežily, i seznamech kanonických děl populární kultury

Štěpán Sedláček
,
Petr A. Bílek

Na ploše devíti dílů jsme sledovali dvě století západní populární kultury - od verneovek, cooperovek a prvních gramofonů až po Nirvanu Curta Kobaina nebo film Matrix. Jaký vliv za tu dobu získala a jak se promísila s elitní kulturou? Která díla by dnes literární historik Petr A. Bílek zařadil na kánon děl západní a české populární kultury? A jaká nečekaná pojítka i kontrasty mezi nimi vidí komparatista? Nejen o tom debatoval se Štěpánem Sedláčkem na živém natáčení v Kampusu Hybernská.

Kanonická díla západní populární kultury podle Petra A. Bílka
(skutečně minimální výběr, řazeno chronologicky):

Mary Shelley: Frankenstein

Lewis Carroll: Alenka v říši divů

Bram Stoker: Dracula

Fritz Lang: Metropolis

H. P. Lovecraft: V horách šílenství

Jerry Siegel a Joe Shuster: Superman

Bill Finger a Bob Kane: Batman

J. R. R. Tolkien: Pán prstenů

Elvis Presley: Elvis Presley

Leonard Bernstein a Stephen Sondheim a Arthur Laurents: West Side Story

Alfred Hitchcock: Psycho

Andy Warhol: Campbell's Soup Cans

Guy Hamilton: Goldfinger

Gene Roddenberry: Star Trek (The Original Series)

Bob Dylan: Highway 61 Revisited

The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Stanley Kubrick: 2001: Space Odyssey (Vesmírná odysea 2001)

Galt MacDermot a Gerome Ragni a James Rado: Hair: The American Tribal Love-Rock Musical

Andrew Lloyd Webber a Tim Rice: Jesus Christ Superstar

Francis Ford Coppola: The Godfather (Kmotr)

David Bowie: Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

George Lucas: Star Wars IV – VI

Michael Jackson: Thriller

Shigeru Miyamoto: Super Mario Bros.

Alan Moore a Dave Gibbons: Watchmen (Strážci)

David Lynch – Mark Frost: Twin Peaks (2 původní sezóny)

Quentin Tarantino: Pulp Fiction

Kánon českých popkulturních děl podle Petra A. Bílka (řazeno chronologicky):

Božena Němcová: Babička (1855)

Jan Karafiát: Broučci (1876)

Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894)

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 – 1923)

Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka (1922)

Josef Váchal: Krvavý román (1924)

Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek (1926)

Ondřej Sekora: Příhody Ferdy Mravence (1933)

Josef Lada: O Mikešovi (1934)

Felix Háj: Školák Kája Mařík (1937 – 1938)

Jaroslav Foglar – Jan Fischer: Rychlé šípy (1938)

Karel Lamač: Ducháček to zařídí (1938)

Martin Frič: Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Zdeněk Jirotka: Saturnin (1942)

Karel Poláček: Bylo nás pět (1946)

Bořivoj Zeman: Byl jednou jeden král (1954)

Karel Zeman: Vynález zkázy (1958)

Karel Kachyňa: Král Šumavy (1959)

Jiří Suchý: Jonáš a tingltangl (1962)

Jindřich Polák: Ikarie XB 1 (1963)

Ladislav Rychman: Starci na chmelu (1964)

Oldřich Lipský: Limonádový Joe (1964)

Václav Čtvrtek a Radek Pilař: O loupežníku Rumcajsovi (1967)

Zdeněk Svěrák: Akt (1967)

Kája Saudek: Muriel a andělé (1969, 1991)

Flamengo: Kuře v hodinkách (1972)

Věra Jordánová: Krkonošská pohádka (1974)

Jiří Sequens: 30 případů majora Zemana (1975 – 1980)

Oldřich Lipský: „Marečku, podejte mi pero“ (1976)

Miloš Macourek a Adolf Born: Mach a Šebestová (1982)

Jiří Menzel: Vesničko má středisková (1985)

Milan Šteindler a kol.: Česká soda (1993 – 1997)

Jan Hřebejk: Pelíšky (1999)

 

 

 

Podcast je součástí série

Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem

10 článků
10 podcastů
Všechno k sérii

