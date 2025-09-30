Když Frankenstein potká Babičku a Superman Ferdu Mravence. Co patří do popkulturního kánonu?
Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem #10 o vlivu a postavení, které získala populární kultura za posledních dvě stě let, nevlivnějších bytostech, které nikdy nežily, i seznamech kanonických děl populární kultury
Na ploše devíti dílů jsme sledovali dvě století západní populární kultury - od verneovek, cooperovek a prvních gramofonů až po Nirvanu Curta Kobaina nebo film Matrix. Jaký vliv za tu dobu získala a jak se promísila s elitní kulturou? Která díla by dnes literární historik Petr A. Bílek zařadil na kánon děl západní a české populární kultury? A jaká nečekaná pojítka i kontrasty mezi nimi vidí komparatista? Nejen o tom debatoval se Štěpánem Sedláčkem na živém natáčení v Kampusu Hybernská.
Kanonická díla západní populární kultury podle Petra A. Bílka
(skutečně minimální výběr, řazeno chronologicky):
Mary Shelley: Frankenstein
Lewis Carroll: Alenka v říši divů
Bram Stoker: Dracula
Fritz Lang: Metropolis
H. P. Lovecraft: V horách šílenství
Jerry Siegel a Joe Shuster: Superman
Bill Finger a Bob Kane: Batman
J. R. R. Tolkien: Pán prstenů
Elvis Presley: Elvis Presley
Leonard Bernstein a Stephen Sondheim a Arthur Laurents: West Side Story
Alfred Hitchcock: Psycho
Andy Warhol: Campbell's Soup Cans
Guy Hamilton: Goldfinger
Gene Roddenberry: Star Trek (The Original Series)
Bob Dylan: Highway 61 Revisited
The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Stanley Kubrick: 2001: Space Odyssey (Vesmírná odysea 2001)
Galt MacDermot a Gerome Ragni a James Rado: Hair: The American Tribal Love-Rock Musical
Andrew Lloyd Webber a Tim Rice: Jesus Christ Superstar
Francis Ford Coppola: The Godfather (Kmotr)
David Bowie: Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
George Lucas: Star Wars IV – VI
Michael Jackson: Thriller
Shigeru Miyamoto: Super Mario Bros.
Alan Moore a Dave Gibbons: Watchmen (Strážci)
David Lynch – Mark Frost: Twin Peaks (2 původní sezóny)
Quentin Tarantino: Pulp Fiction
Kánon českých popkulturních děl podle Petra A. Bílka (řazeno chronologicky):
Božena Němcová: Babička (1855)
Jan Karafiát: Broučci (1876)
Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894)
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 – 1923)
Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka (1922)
Josef Váchal: Krvavý román (1924)
Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek (1926)
Ondřej Sekora: Příhody Ferdy Mravence (1933)
Josef Lada: O Mikešovi (1934)
Felix Háj: Školák Kája Mařík (1937 – 1938)
Jaroslav Foglar – Jan Fischer: Rychlé šípy (1938)
Karel Lamač: Ducháček to zařídí (1938)
Martin Frič: Cesta do hlubin študákovy duše (1939)
Zdeněk Jirotka: Saturnin (1942)
Karel Poláček: Bylo nás pět (1946)
Bořivoj Zeman: Byl jednou jeden král (1954)
Karel Zeman: Vynález zkázy (1958)
Karel Kachyňa: Král Šumavy (1959)
Jiří Suchý: Jonáš a tingltangl (1962)
Jindřich Polák: Ikarie XB 1 (1963)
Ladislav Rychman: Starci na chmelu (1964)
Oldřich Lipský: Limonádový Joe (1964)
Václav Čtvrtek a Radek Pilař: O loupežníku Rumcajsovi (1967)
Zdeněk Svěrák: Akt (1967)
Kája Saudek: Muriel a andělé (1969, 1991)
Flamengo: Kuře v hodinkách (1972)
Věra Jordánová: Krkonošská pohádka (1974)
Jiří Sequens: 30 případů majora Zemana (1975 – 1980)
Oldřich Lipský: „Marečku, podejte mi pero“ (1976)
Miloš Macourek a Adolf Born: Mach a Šebestová (1982)
Jiří Menzel: Vesničko má středisková (1985)
Milan Šteindler a kol.: Česká soda (1993 – 1997)
Jan Hřebejk: Pelíšky (1999)
