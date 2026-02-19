Ranní postřeh Jiřího Pehe: Zrušení koncesionářských poplatků je útok na demokracii
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Vládní koalice se dohodla na zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas s tím, že by zákon, který chce přijmout, měl platit od ledna příštího roku. Její záměr se může jevit jen jako technicistní opatření, jež přesouvá financování veřejnoprávních médií od občanů na stát, ale ve skutečnosti by jeho realizace ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií. Což je zřejmě skutečný záměr vlády Andreje Babiše.
Koncesionářské poplatky neplatí všichni občané, platí je jen lidé a instituce využívající veřejnoprávní média – a to přímo těmto médiím. Pokud by jejich financování přešlo na stát, bude ho muset vláda zajistit tak, že zavede nějakou novou daň. Popřípadě bude populisticky tvrdit, že se peníze na financování „najdou“ ve státním rozpočtu jinak.
Ještě důležitější, než jakým způsobem nakonec vláda prostředky pro financování veřejnoprávních médií získá, je, zda a jak bude zaručen pro veřejnoprávní média stabilní příjem. Česká televize v současnosti hospodaří s rozpočtem zhruba 7,5 miliardy korun, Český rozhlas s rozpočtem přibližně 2,5 miliardy korun. Převážná část příjmů obou institucí pochází z koncesionářských poplatků.
Pokud by zákon o zrušení koncesionářských poplatků stanovil pro ČT i ČRo do budoucna pevný příjem ve výši zhruba toho současného, který by se zvyšoval na základě nějakého automatu, bylo by pro vládu těžší do chodu veřejnoprávních médií zasahovat s pomocí finančního vydírání. V opačném případě bude mít kabinet na dění ve veřejnoprávních médiích silný vliv.
