0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda22. 2. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Britská policie zadržela králova bratra

V souvislosti s kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byl zadržen bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor. Podle obvinění měl Epsteinovi poskytovat důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. Následně byl propuštěn s tím, že bude vyšetřován na svobodě. Jde o prvního zadrženého člena britské královské rodiny v moderní historii. 

Slovensko ve stavu ropné nouze

↓ INZERCE

Slovenská vláda Roberta Fica kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Dodávky ruské ropy ropovodem Družba jsou přerušené po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, a to na Slovensko i do Maďarska. Obě země následně rozhodly o zastavení dodávek nafty na Ukrajinu, přičemž Maďarsko uvedlo, že zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu do válkou zasažené země, a obvinilo Ukrajinu z toho, že se snaží ovlivnit parlamentní volby, které se v Maďarsku uskuteční v dubnu. Kyjev to popírá. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články