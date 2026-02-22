Pět světových zpráv
Britská policie zadržela králova bratra
V souvislosti s kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byl zadržen bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor. Podle obvinění měl Epsteinovi poskytovat důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. Následně byl propuštěn s tím, že bude vyšetřován na svobodě. Jde o prvního zadrženého člena britské královské rodiny v moderní historii.
Slovensko ve stavu ropné nouze
Slovenská vláda Roberta Fica kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Dodávky ruské ropy ropovodem Družba jsou přerušené po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, a to na Slovensko i do Maďarska. Obě země následně rozhodly o zastavení dodávek nafty na Ukrajinu, přičemž Maďarsko uvedlo, že zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu do válkou zasažené země, a obvinilo Ukrajinu z toho, že se snaží ovlivnit parlamentní volby, které se v Maďarsku uskuteční v dubnu. Kyjev to popírá.
