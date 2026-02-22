Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Po mrazech a sněhu se oteplilo a teploty vystoupaly až na 12 stupňů Celsia. Dál rostla cena zlata. Částka věnovaná od začátku ruské agrese českými občany zdejším humanitárním organizacím na pomoc Ukrajině přesáhla 3,4 miliardy korun. Zemřel Jim Čert zvaný Homér. On prokázal obrovskou odvahu tváří v tvář tyranii a já dělám vše, co je v mých silách, abych ochránil náš lid, naše hodnoty a náš způsob života před ruskou hrozbou a Putinovými vražednými úmysly, citoval i zdejší tisk slova pronesená britským premiérem Keirem Starmerem poté, co jeho vláda spolu s kabinety Francie, Nizozemska, Švédska a Německa zveřejnila společnou zprávu svých vědců, že vězněný lídr ruské opozice Alexej Navalnyj nezemřel před dvěma lety v sibiřském lágru na „trombózu“, jak tvrdila oficiální propaganda, ale že byl státními vrahy usmrcen jedem epibatidin produkovaným jedním druhem jihoamerických žab. 62 % procent tuzemských občanů vyjádřilo v průzkumu společnosti Kantar CZ souhlas s pokračováním české muniční iniciativy shánějící dělostřelecké granáty pro napadenou Ukrajinu, proti byla třetina dotázaných, zbytek se nedokázal rozhodnout. Z dostupných dat o vývoji klimatu je vidět, že se otevírají nůžky mezi srážkami a teplotou – srážky zůstávají stejné, teplota roste –, takže je vlastně dané nebo přesněji řečeno vysoce pravděpodobné, že nás další kalamita čeká. Je jenom otázka, kdy a kde a v jaké síle, odpověděl v rozhovoru o příčinách nedávno oficiálně uzavřené kůrovcové kalamity expert brněnské Mendelovy univerzity Tomáš Vrška na otázku veřejnoprávního rozhlasu „Přilétne lýkožrout znovu?“. Porucha trakčního vedení zastavila provoz na železniční trati z Hradce Králové do Pardubic. Po zadržení s batohem plným nakradené čokolády se čtyřicetiletý Čech v supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil udeřit jednoho ze zaměstnanců, ale ztratil rovnováhu a zřítil se k zemi. Dlouhosrstá jezevčice Alberta se stala prvním psem v týmu pražské policie certifikovaným do funkce výslechový asistent pro zranitelné oběti trestných činů, například děti. Už při prvních výsleších byl velmi znát rozdíl, kdy se nám oběti v přítomnosti pejska rozmluvily a popsaly nám detailněji, co se jim stalo; nejde přitom jen o odhalení a usvědčení pachatele, ale i o podporu oběti v nalezení sebevědomí a energie do dalšího života, popsala kriminalistka Markéta Doležalová význam role, jakou Alberta v řadách policie hraje. Imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání za podvod, respektive šíření nenávisti k lidem jiné barvy pleti. „Po milionu let kolísání mezi dobami ledovými oddělenými teplejšími obdobími se klima Země před více než jedenácti tisíci lety stabilizovalo, což umožnilo rozvoj zemědělství a složitějších lidských společností – teď se ale od této stability vzdalujeme a mohli bychom vstoupit do období bezprecedentních klimatických změn,“ varovala lidstvo mezinárodní skupina vědců ve své zprávě o tom, že několik zásadních složek klimatického systému Země – například amazonský deštný prales a Grónský a Západoantarktický ledový příkrov – může být destabilizaci blíž, než se doposud předpokládalo, a jejich společný kolaps může ještě více zesílit důsledky globálního oteplování. Kvůli přeplněnosti starých hřbitovů a nedostatku nových hrobových míst projevily radnice obcí v Moravskoslezském kraji zvýšený zájem o prostorově nenáročnější kolumbária.
