Přátelé se neopouštějí. Ani čtyři roky poté
Politická situace je vážnější, než si mnozí chtějí připustit. Pocit zmaru ale zatím není namístě. Češi pomáhali a pomáhají Ukrajině v neskutečné míře
Jsme chytřejší, než jsme byli včera? Případně, snažíme se být chytřejší, než jsme byli? Může to znít jako zbytečná otázka, ale když si „včerejšek“ rozšíříme na delší časové období, jeví se případnější. Připomínáme si čtvrté výročí začátku ruské války proti Ukrajině. Poučili jsme se?
Kdybych shrnul ony čtyři roky, tak první výročí česká společnost prožívala jako moment probuzení, druhé bych označil za přípravu na horší časy, třetí za začátek popírání a čtvrté za touhu zapomenout.
Na začátku roku 2022 drtivá většina politické, intelektuální a mediální scény tvrdila, že Rusko nikdy na Ukrajinu nezaútočí. Když Respekt psal, že se válka blíží, sklízeli jsme obrovskou kritiku za to, že zbytečně vyvoláváme paniku.
