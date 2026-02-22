Svět ve stínu ruské války
Jak ochránit bezpečí Evropy? Politici debatovali na mnichovské konferenci a náš reportér byl u toho
Vraťte nám rok 2016! Nejen mladí lidé na sociálních sítích volají po smazání posledních deseti let a návratu do možná posledního roku, kdy byl svět aspoň nějak normální. Před brexitem, první volbou Donalda Trumpa, pandemií, válkou na Ukrajině a zkázou v Gaze. Jenže jak se svět tehdy jevil na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která bývá seizmografem globálního dění?
„Potřebujeme snad další, třetí světový šok, abychom pochopili, že je nutná spolupráce, a nikoli konfrontace?“ říkal tehdy v únoru 2016 v Mnichově Dmitrij Medveděv a jeho varování v sobě mělo nádech hrozby. „Nepředvídatelnost a nestabilita se stala normálním stavem,“ popisoval na jedné z panelových diskusí koordinátor amerických tajných služeb James Clapper. „Máme všechny důvody k pesimismu,“ shrnoval Wolfgang Ischinger, šéf Mnichovské bezpečnostní konference. Reportáž Respektu tenkrát končila větou: „Roky optimismu po konci studené války a jistota bezpečí pod křídly americké vojenské ochrany končí.“
Už tehdy se tedy litosférické desky globální politiky daly do pohybu. Projevoval se relativní pokles moci USA a vzestup Číny, která se stala rivalem stávající velmoci – srovnatelný se vzestupem císařského Německa pro Velkou Británii na konci 19. století. V Rusku sílil resentiment vůči prohře ve studené válce a snaha ho imperiálními výboji zvrátit. Sociální sítě přispěly k nebývalé polarizaci veřejného mínění. Propojený svět v podobě globálních výrobních řetězců i masové migrace v některých městech a regionech západního světa vyvolal ekonomické a sociální problémy. Sílily rozpory mezi mezinárodním řádem vytvořeným po druhé světové válce, kdy většina Asie a Afriky ještě nebyla ani nezávislá, a realitou dnešního světa.
Dějiny samozřejmě nejsou nevyhnutelné: první výhra Donalda Trumpa byla velmi těsná a pandemie možná zvýšila odhodlání Vladimira Putina k plošnému útoku. Návrat pozemní dobyvačné války do Evropy a zpochybňování spojenectví i mezinárodních pravidel přicházející z Trumpovy Ameriky se staly oním zemětřesením – které bude v příštích letech vyvolávat další vlny otřesů. Letošní ročník mnichovské konference se konal ve fázi, kdy nikdo neví, za jak dlouho a jakým způsobem se litosférické desky globální politiky složí do nové rovnováhy.
