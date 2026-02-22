0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Téma22. 2. 202614 minut

Svět ve stínu ruské války

Jak ochránit bezpečí Evropy? Politici debatovali na mnichovské konferenci a náš reportér byl u toho

Tomáš Lindner

Vraťte nám rok 2016! Nejen mladí lidé na sociálních sítích volají po smazání posledních deseti let a návratu do možná posledního roku, kdy byl svět aspoň nějak normální. Před brexitem, první volbou Donalda Trumpa, pandemií, válkou na Ukrajině a zkázou v Gaze. Jenže jak se svět tehdy jevil na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která bývá seizmografem globálního dění? 

„Potřebujeme snad další, třetí světový šok, abychom pochopili, že je nutná spolupráce, a nikoli konfrontace?“ říkal tehdy v únoru 2016 v Mnichově Dmitrij Medveděv a jeho varování v sobě mělo nádech hrozby. „Nepředvídatelnost a nestabilita se stala normálním stavem,“ popisoval na jedné z panelových diskusí koordinátor amerických tajných služeb James Clapper. „Máme všechny důvody k pesimismu,“ shrnoval Wolfgang Ischinger, šéf Mnichovské bezpečnostní konference. Reportáž Respektu tenkrát končila větou: „Roky optimismu po konci studené války a jistota bezpečí pod křídly americké vojenské ochrany končí.“ 

Už tehdy se tedy litosférické desky globální politiky daly do pohybu. Projevoval se relativní pokles moci USA a vzestup Číny, která se stala rivalem stávající velmoci – srovnatelný se vzestupem císařského Německa pro Velkou Británii na konci 19. století. V Rusku sílil resentiment vůči prohře ve studené válce a snaha ho imperiálními výboji zvrátit. Sociální sítě přispěly k nebývalé polarizaci veřejného mínění. Propojený svět v podobě globálních výrobních řetězců i masové migrace v některých městech a regionech západního světa vyvolal ekonomické a sociální problémy. Sílily rozpory mezi mezinárodním řádem vytvořeným po druhé světové válce, kdy většina Asie a Afriky ještě nebyla ani nezávislá, a realitou dnešního světa.

↓ INZERCE

Dějiny samozřejmě nejsou nevyhnutelné: první výhra Donalda Trumpa byla velmi těsná a pandemie možná zvýšila odhodlání Vladimira Putina k plošnému útoku. Návrat pozemní dobyvačné války do Evropy a zpochybňování spojenectví i mezinárodních pravidel přicházející z Trumpovy Ameriky se staly oním zemětřesením – které bude v příštích letech vyvolávat další vlny otřesů. Letošní ročník mnichovské konference se konal ve fázi, kdy nikdo neví, za jak dlouho a jakým způsobem se litosférické desky globální politiky složí do nové rovnováhy. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články