Respekt/Despekt

Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Respekt
Astronaut

respekt

Bojkot ceremoniálu

Čeští sportovci se na paralympiádě přidali ke svým ukrajinským kolegům a rozhodli se bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her. Důvodem je účast Rusů a Bělorusů pod jejich vlajkou a v případě vítězství i hymnou. Soutěží se čeští sportovci zúčastní.

despekt

Pachatel neznámý

Policie odložila případ ostravských fotbalových fanoušků FC Baníku, kteří ve vlaku provolávali agresivní výhružné a rasistické nadávky vůči dětskému romskému fotbalovému družstvu a jeho doprovodu z organizace Mongaguá. Nepovedlo se vypátrat konkrétního pachatele. 
