Teheránský režim není dům z karet. Útoky Íránce spojily a podněcují touhu po jaderné zbrani   

Stále ještě nevíme, jaký dopad mělo americké bombardování na tři jaderná zařízení v Íránu a související program. Rozsah poškození není zcela jasný. Je kolem toho spoustu zavádějících informací. Trump samozřejmě tvrdí, že to byl velký úspěch a že ta zařízení byla zničena. To není schopen nikdo ověřit. Íránci tvrdí, že předtím stihli přemístit obohacený uran na jiné místo. Takže opravdu nevíme, co přesně se v tomto ohledu stalo. Írán už také provedl odvetné údery na Izrael. Myslím, že Íránci teď tráví spoustu času úvahami o tom, jak by měli správně dál postupovat. Na jedné straně asi chtějí navodit odstrašující účinek a prokázat, že nejsou snadná oběť. Jsou přesvědčeni, že vyjednávání a diplomacie nezafungovaly. Zkoušeli to, ale Izrael a Spojené státy se rozhodly jít jinou cestou. USA se rozhodly Írán bombardovat. Z čehož pro íránské vedení plyne lekce, že to je protivník, kterého zajímá použití síly, a ne diplomacie. Myslím, že se teď snaží vybalancovat svou reakci a samozřejmě musí být velmi opatrní.