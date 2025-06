Zničil už Izrael íránské snění o jaderné bombě? 

Kdyby měl Írán atomovou bombu, tak by poslední rok a půl na Blízkém východě vypadal jinak. Není vůbec jisté, zda by došlo ke všem těm převratným událostem, jichž jsme za tu dobu byli svědky – atentátem na lídra Hamásu během jeho návštěvy Teheránu počínaje, přes brutálně vedenou válku v Gaze až po zabití velitelů militantního hnutí Hizballáh a zničení desítek tisíc jeho raket v Libanonu. Ve všech těchto případech by Izrael byl nutně opatrnější, jednal by se svázanějšíma rukama, protože by ve vzduchu visela jaderná odplata z Teheránu.