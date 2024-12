S pádem Bašára Asada se drolí i moc Íránu

Zahraniční síly hned dvakrát zachránily Bašára Asada před pádem. Na jaře roku 2013 do boje vstoupila libanonská milice Hizballáh a rozhodla klíčovou bitvu u města Kusajr. Zásah řídil Írán, který do Sýrie dovážel zbraně a žoldáky. V roce 2015, kdy se Asad znovu dostal do úzkých, do války naplno vstoupilo Rusko, jehož stíhačky rozbombardovaly vzpurné čtvrti velkých měst. Opoziční milice se pak spoléhaly na pomoc z Kataru, Saúdské Arábie, Turecka či Spojených států.