Stovky polských mužů vzaly na hranicích s Německem zákon do vlastních rukou. Šlo jim to překvapivě snadno

Takhle to poslední dny vypadalo na polsko-německé hranici. Část obyvatel nabyla dojmu, že je vláda nechrání před nelegálními migranty, které údajně do země ve velkém vyváží německá policie v neoznačených vozech. A tak vzali zákon do svých rukou. S ohromující lehkostí. Policisté a pohraničníci konání „obyvatelských hlídek“ na většině míst jen mlčky přihlíželi.