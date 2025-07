Vary 1: Nepochopený horor, audiovizuální bomba, peklo mateřství. Tipy na každý den festivalu

Zodiac: film, který nebyl (Charlie Shackleton, USA, Velká Británie, 2025) Dekonstrukce žánru true crime, který už se nebezpečně přiblížil hranici tematického, formálního i vypravěčského vyčerpání. Dokumentarista Charlie Shackleton ale našel ještě jednu cestu, jak do něj přinést něco nového. Když nezískal práva ke knize bývalého policisty, který tvrdil, že znal pravou identitu dodnes unikajícího sériového vraha jménem Zodiac, který vraždil v sedmdesátých letech v Kalifornii, natočil film tak jako tak. Film, který nebyl. Rekonstruuje, jak by vypadal, kdyby nakonec vznikl. Co by ukazoval, proč a jak. Bere publikum do kopců kolem San Franciska, přehrává situace, skládá ukázky a hodně vysvětluje. Sebereflexivní výsledek odhaluje a rozehrává pravidla populárního žánru i divácké fascinace „monstry“.