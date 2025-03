Snění generace Z

Lidé různých generací si nemusí rozumět, ale měli by si naslouchat

Které vysokoškolské obory přestává mít smysl studovat v době rozvoje umělé inteligence? Redakce Respekt

Umělá inteligence se v posledních letech z pojmu známého hlavně ze science fiction stala nástrojem běžně používaným v řadě profesí. To, že nejrůznější oblasti lidské činnosti AI zásadně promění, je nevyhnutelné. A mladí teď mohou mít obavy, jestli si při volbě vysoké školy nevyberou obor, který už za pár let bude zbytečný. Zeptali jsme se na to odborníků na vzdělávání a umělou inteligenci.