Dítě prý může být i fajn

Je to novinka, kterou do Česka přinesla svoboda. Po dvě dekády normalizace rodily ženy své první dítě v průměru ve 22,5 roku a třicátnice-prvorodička na porodním sále představovala úkaz. Až v polovině devadesátých let začala éra odkládání mateřství na později, takže se z třicátnic postupně stal statistický standard. Žen, které mají prvního potomka do pětadvaceti, je dnes naopak jen zhruba desetina.