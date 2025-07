Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Zahájení kampaně za zákaz moravského vrabce

Nejprve je třeba říct, že je to úplně marná snaha. Pokud jde o to, aby rostla konzumace masa (a profit výrobců masných produktů), nebude to fungovat. Počet vegetariánů se přejmenováním nesníží, množství snědeného vepřového a hovězího nezvýší. Vzniknou čočgery a sojánky. Stejně bezbolestně jako se pomazánkové máslo změnilo v „pomazánkové“ a tuzemský rum v „tuzemák“. Ale je to ukázka toho, čemu jsou v Česku seriózní a proevropští politici, což oboje Marek Výborný je, ochotni věnovat svůj politický kapitál a čas.