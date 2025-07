Digitální pasáci, znásilnění, manipulace. Slova o bezpečném prostředí OnlyFans mizí pod žalobami

On-line platforma OnlyFans (OF) neexistuje ani deset let a její komerční úspěch je ohromující. Počet tvůrců a tvůrkyň přesáhl tři a půl milionu, uživatelů je více než tři sta milionů. A do miliard dolarů jdou peníze, které zákazníci (z velké většiny jde o muže) na stránce utratili. Zatímco v roce 2022 to bylo kolem pěti miliard dolarů, loni šlo o bezmála šest a půl miliardy dolarů. Z každé utracené částky si pak společnost majitele platformy, amerického podnikatele ukrajinského původu Leonida Radvinského strhává 20 procent.